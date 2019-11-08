Ночное голосование Бундестага по "Северному потоку - 2": итоги

Новости мира:Бундестаг не смог проголосовать по поправкам к газовой директиве из-за отсутствия кворума.

Немецкий Бунедстаг не смог проголосовать за внесенный федеральный правительственный законопроект о "распространении правил внутреннего рынка газа на трубопроводы между государствами-членами ЕС и государствам – не членами ЕС" из-за отсутствия кворума.

"Было отдано 133 голоса. Для кворума необходимы 355 голосов. Таким образом парламент не имеет кворума. Я закрываю заседание и объявляю очередное заседание в 9 утра пятницы, 8 ноября", - провозгласил председательствующий.

Следует отметить, что такая ситуация произошла после того, как на поименном голосовании настояла фракция "Альтернативы для Германии".

Ведь до этого президиум держался мнения, что кворума достаточно и на основании того, что "за" (путем поднятия рук) высказались ХДС/ХСС, СДПГ, СвДП, "против" АдГ и Зеленые, "воздержались" Левые, склоняясь к тому, что решение можно считать принятым.

Голосование проходило в 2 ночи.

Ранее сообщалось, что немецкая правящая коалиция разработала новый закон, который должен защитить строящийся газопровод "Северный поток-2" от ужесточенных правил обновленной газовой директивы ЕС.