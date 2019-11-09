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Экспортер коррупции: Каспаров поделился мнением касательно Nord Stream 2

Экспортер коррупции: Каспаров поделился мнением касательно Nord Stream 2
17:41 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:По мнению Каспарова, нынешняя гибридная война, которую проводит Кремль, очень успешная.

На Форуме свободной России, который открылся в Вильнюсе, его руководитель Гарри Каспаров выразил мнение, что в условиях глобализации гибридная война, которую ведет Кремль, во многом является более эффективной, чем во времена СССР, противостояние Запада и Востока.

 "Процесс глобализации имеет и негативную окраску. Недемократические режимы стали неотъемлемой частью мировой экономики. Две трети населения Земли - недемократические страны. Понятие "Запада" в таких условиях расплывается. И гибридная война, проводимая Кремлем, оказывается даже более эффективной, чем раньше, во времена противостояния Востока и Запада", - сказал Каспаров.

Еще одним негативным аспектом глобализации, по его словам, является "экспорт коррупции", осуществляемый Россией в демократические страны, что видно хотя бы на примере Nord Stream-2.

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В субботу в Вильнюсе открылся VIII Форум свободной России, в котором принимают участие известные российские оппозиционеры, правозащитники, а также активисты и эксперты из Украины, США, Германии, Литвы. В дни Форума пройдет 15 больших мероприятий, преимущественно дискуссий.

Стоит отметить, что в Вильнюс, как обычно, прибыли из Москвы сотрудники пропагандистских российских телеканалов, но в помещения, где работает Форум, их не пропускают. Аккредитацию на участие в работе Форума, запрашиваемую работниками Посольства РФ в Вильнюсе, также не выдали.

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Все по теме:

Вильнюс, Гарри Каспаров, Олег Сенцов, Северный поток-2, Nord Stream-2, Форум свободная Россия.
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