Сенцов выступит на Форуме свободной России

Новости Украины:Олег Сенцов возьмет участие в дискуссии на тему "Репрессивные практики путинского режима".

В субботу в Вильнюсе открывается очередной двухдневный Форум свободной России, в котором принимают участие известные российские оппозиционеры, правозащитники, а также активисты и эксперты из Украины, США, Германии, Литвы.

Восьмой Форум откроется приветственным словом его руководителя Гарри Каспарова. После чего начнется первая панельная дискуссия "Репрессивные практики путинского режима", в которой будет участвовать украинский режиссер Олег Сенцов. Он накануне прибыл в Вильнюс и уже имел ряд встреч, в том числе с главой МИД Литвы Линасом Линкявичюсом.

На второй дискуссионной секции "Настала ли в России "новая политическая эра"?" участники обсудят возможные новые стратегии российской оппозиции. В этой дискуссии будут участвовать проживающие в Украине российские деятели Евгений Киселев и Илья Пономарев.

В последней дискуссии первого дня Форум "Новый Мюнхен. Сыграла ли ставка Путина на усталость коллективного Запада?" примет участие украинский журналист Айдер Муждабаев, приехавший на Форум после годичного отсутствия.

Среди сессий второго дня Восьмого Форума свободной России особый интерес вызывают три панельные дискуссии "Тридцатилетие краха коммунистических режимов-сателлитов в Восточной Европе: развилка десоветизации", "Беларусь – Россия: перспективы и угрозы интеграции, "Кому поможет Запад".

Всего в дни Форума пройдет 15 больших мероприятий, в том числе дискуссия на полях ФСР "Готов ли Запад к проведению Международного общественного трибунала по преступлениям путинского режима?", организуемая инициатором Трибунала Игорем Яковенко; а также презентация книги известного журналиста Дмитрия Запольского "Путинбург", изданной британским издательством PVL Consulting Ltd.

Стоит отметить, что в Вильнюс, как обычно, прибыли из Москвы сотрудники пропагандистских российских телеканалов, но в помещения, где работает Форум, их не пропускают. Аккредитацию на участие в работе Форума, запрашиваемую работниками Посольства РФ в Вильнюсе, также не выдали.