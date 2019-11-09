Китай начал разрабатывать 6G

Новости мира:Ожидается, что сети 6G будут иметь скорость передачи данных от 100 Гбит/с до 1 Тбит/с.

Китай официально начал исследования и разработки для мобильных сетей 6G. Государственное Министерство науки и технологий создаст две рабочие группы для выполнения задачи, сообщает CNBC.

Одна группа будет состоять из соответствующих государственных ведомств, ответственных за продвижение методов исследований и разработок 6G. Вторая команда будет состоять из 37 университетов, исследовательских институтов и предприятий, которые займутся техническим проектированием 6G.

"Китайские правительственные министерства и научно-исследовательские институты провели стартовое совещание на этой неделе, чтобы создать национальную группу по исследованиям и разработкам в области технологий 6G", - говорится в сообщении.

Вице-министр науки и технологий Китая Ван Си сказал, что 6G находится на "начальном этапе и технический маршрут до сих пор не ясен, а ключевые показатели и сценарии применения не стандартизированы и не определены".

Как сообщалось ранее, в шести городах Украины могут начать тестирование 5G уже в этом году.

Напоминаем, что в мае этого года пятый президент Украины Петр Порошенко подписал указ о запуске 5G в 2020 году.

29 октября на мариупольском форуме крупнейшие украинские операторы подписали с Кабмином общий меморандум о покрытии всей территории Украины интернетом.