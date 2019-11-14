В Минэнергетики спрогнозировали рост импорта электроэнергии в 2020 году

Новости Бизнеса:В Министерстве предполагают, что импорт электроэнергии возрастет почти на три процента.

Министерство энергетики и защиты окружающей среды прогнозирует в 2020 году увеличение импорта электроэнергии в 2,8 раза по сравнению с ожидаемым показателем на этот год – до 4,14 млрд кВт-ч.

Как сообщается на сайте министерств, при этом прогнозируется рост экспорта электроэнергии на 1% - до 6,07 млрд кВт-ч.

Согласно прогнозу, в следующем году ожидается снижение производства электроэнергии электростанциями Украины на 0,3% - до 156,7 млрд кВт-ч. В частности, прогнозируется снижение производства электроэнергии тепловыми электростанциями на 11,5% - до 42,3 млрд кВт-ч, тепловыми электроцентралями – на 6,2%, до 10,8 млрд кВт-ч, но при этом увеличение производства электроэнергии атомными электростанциями - на 1,45%, до 83,34 млрд кВт-ч, гидроэлектростанциями - на 22,9%, до 8,53 млрд кВт-ч.

В то же время прогнозируется увеличение производства электроэнергии альтернативными источниками (СЭС, ВЭС, другие) в 1,5 раза - до 8,83 млрд кВт-ч.

В 2018 году электростанции, производящие электроэнергию в объединенной энергосистеме Украины, по сравнению с 2017 годом увеличили производство электроэнергии на 2,5% - до 159,350 млрд кВт-ч.