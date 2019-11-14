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"Своевременный бюджет": в МОН недовольны количеством средств на образование в 2020 году

"Своевременный бюджет": в МОН недовольны количеством средств на образование в 2020 году
15:22 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Бизнеса:Анна Новосад считает, что в госбюджете-2020 недостаточно средств на образование, предусмотренное финансирование нужно расходовать более эффективно.

Министр образования и науки Анна Новосад считает, что в государственном бюджете на 2020 год не достаточно средств на образование, однако отметила, что предусмотренное финансирование необходимо расходовать более эффективно.

"Верховная Рада приняла закон Украины "О государственном бюджете Украины на 2020 год". Впервые столь заблаговременно, не ночью, без добавления различных фестивалей и концертов в расходную часть "с голоса" в зале. Это своевременный бюджет", - написала Новосад на своей странице в социальной сети Facebook.

По мнению министра, своевременное принятие госбюджета дает правительству возможность уже до конца года разработать все порядки использования средств, принципы распределения по субвенциям, одобрить их решениями Кабмина, и, не затягивая до весны, отдать деньги на места.

Госбюджет-2020 уже принят: основные цифры

"Многие депутаты сегодня говорили во время выступлений, что средств на образование и науку мало, недостаточно. Я с ними согласна. Я бы хотела больше. Но есть важное но - давайте смотреть, как эффективно мы их используем. На все звенья образования и науку. Почему мы позволяем себе такую неэффективную сеть школ, профессионального и высшего образования? Почему позволяем себе финансировать сотни научных учреждений, которые давно не перестали заниматься наукой? Таких непопулярных вопросов много", - отметила она.

Новосад подчеркнула, что без решения этих вопросов простое добавление миллиардов гривен к образованию и науке эффекта не даст.

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МОН, Анна Новосад, Госбюджет-2020.
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