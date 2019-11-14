В Центробанке Украины определились с главой Совета

Новости Бизнеса:Совет Национального банка Украины переизбрал главой Данилишина.

Богдан Данилишин переизбран главой Совета Национального банка Украины (НБУ).

Такое решение принял совет на заседании в Киеве в четверг, сообщается на сайте центробанка.

Заместителем главы Совета избран Василий Фурман.

Совет также утвердил смету административных расходов НБУ, одобренный правлением и аудиторским комитетом, однако другая информация о смете отсутствует.

Как известно, ранее дважды голоса на заседании Совета по вопросу переизбрания его главы распределялись в соотношении 4:4 после того, как совет покинул заместитель главы Тимофей Милованов в связи с назначением министром экономики. Верховная Рада на этой неделе утвердила вместо него членом совета Виталия Шапрана.

Также отметим, что на заседании в четверг не участвовал Николай Каленский, который находится под домашним арестом по делу VAB Банка.