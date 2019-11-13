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Суд отложил до среды избрание меры пресечения члену совета НБУ Каленскому по делу VAB Банка

Суд отложил до среды избрание меры пресечения члену совета НБУ Каленскому по делу VAB Банка
00:01 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Обвинения в адрес Каленского заключаются в его согласии с завышенной оценкой имущества.

Высший Антикоррупционный суд после длившихся более 4 часов слушаний отложил до 10:30 среды, 13 ноября, вынесение решения об избрания меры пресечения в отношении члена Совета НБУ Николая Каленского, который был задержан НАБУ по делу о выдаче Нацбанком стабилизационного кредита VAB Банку в октябре 2014 года на 1,2 млрд грн.

Из зала суда, с ходатайством о поручительстве к суду обратились первый замглавы НБУ Екатерина Рожкова, замглавы Роман Борисенко и члены правления Дмитрий Сологуб и Олег Чурий.

Сторона защиты заявляла о необоснованности обвинений и невозможности содержания подозреваемого под стражей с учетом его возраста и физического состояния, однако Каленский остается в статусе временно задержанного.

Обвинения в адрес Каленского заключаются в его согласии с завышенной оценкой имущества, в то время как, согласно версии следствия, имелась информация о его недостаточности для выдачи кредита на такую сумму.

Прокурор ходатайствует о взятии Каленского под стражу на 60 дней с альтернативой внесения залога 20 млн грн, а также об изъятии паспортов и ношении электронного браслета.

В настоящее время суд приступает к слушаниям о мере пресечения еще одному подозреваемому – директору гендепартамента банковского надзора НБУ Алле Шульге, правление Нацбанка остается в зале суда, передает корреспондент агентства.

Как сообщалось, детективы НАБУ по согласованию прокуроров САП 11-12 ноября сообщили о подозрении восьми лицам, в том числе экс-первому заместителю главы Нацбанка Александру Писаруку, Каленскому и Шульге, главе набсовета, замглаве правления VAB Банка и трем должностным лицам частных компаний, связанных с владельцами банка, в завладении денежными средствами стабилизационного кредита. Правоохранители сообщили, что будут просить избрать меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога от 2,5 млн грн до 30 млн грн.

НБУ в ноябре 2014 года через 40 дней после предоставления стабкредита признал ВиЭйБи Банк (VAB банк, Киев) неплатежеспособным, а 20 марта 2015 года решил отозвать его банковскую лицензию и ликвидировать.

По данным НБУ, к началу октября 2014 года VAB Банк по размеру активов занимал 16-е место (23,97 млрд грн) среди 166 действовавших в стране банков. Его владелец бизнесмен Бахматюк, мажоритарий агрохолдингов "Укрлендфарминг" и "Авангард" неоднократно обращался в Фонд гарантирования вкладов физлиц и НБУ с предложением реструктуризировать долги, но Нацбанк отклонил его предложения и требует немедленно взыскать задолженность по кредитам рефинансирования.

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Каленский на момент выдачи стабкредита VAB Банку руководил главным управлением НБУ по Киеву и области. Ранее в его послужном списке были должности главы Государственной таможенной службы, замминистра и госсекретаря Минфина, главы Главного контрольно-ревизионного управления Украины. До назначения членом совета НБУ в апреле 2018 года Каленский был директором центрального хранилища НБУ.

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НБУ, Суд, VAB bank, Избрание меры пресечения, Николай Каленский.
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