Гончарук отметил важность прозрачности подготовки объектов приватизации

Новости Бизнеса:Премьер-министр Украины считает, что приватизация должна происходить без "договорняков".

Подготовка объектов к большой и малой приватизации, как и сама продажа должна проходить очень прозрачно, чтобы потом не возникало никаких вопросов относительно законности.

Об этом Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сказал на совещании по вопросам приватизации государственных предприятий.

"До конца года, с одной стороны, остается очень мало времени. Нам важно организовать работу по подготовке к продаже этих предприятий таким образом, чтобы общество видело, что это не какие-то договорняки, что это процедуры конкурентные, и все, кто хочет принять участие в покупке этих активов, поняли, что цена формируется в результате открытой процедуры, а не по предварительной или какой-то теневой договоренности", - сказал Гончарук.

По его словам, необходимо найти по каждому объекту независимых советников, которые помогут государству качественно подготовить их к продаже, очистить их от теневых или непонятно каких других обязательств и чьих-то интересов, уголовных дел, искусственно созданных долгов.

Очень важно, подчеркнул Премьер-министр, чтобы все процессы, касающиеся подготовки объекта к продаже да и сама приватизация проходили очень прозрачно и открыто.

Глава правительства напомнил о том, что Президент поставил четкую задачу: до 31 декабря 2019 года 500 предприятий должны быть переданы Фонду государственного имущества для большой и малой приватизации. Все органы исполнительной власти должны подготовить перечень, документацию и передать объекты в управление ФГИУ.

Как отметили в Фонде государственного имущества, в настоящее время 20 предприятий большой приватизации определены для первоочередной продажи: АО ОГХК, ГП "Электротяжмаш", ГП "УК "Краснолиманская", ПАО "Центрэнерго", АО "ОПЗ", ЧАО "Президент-Отель", НАК "Украгролизинг", 5 облэнерго (АО "Хмельницкоблэнерго", АО "Николаевоблэнерго", АО "Харьковоблэнерго", ОАО "Запорожьеоблэнерго", ОАО "Тернопольоблэнерго"), 5 ТЭЦ (АО "Днепровская ТЭЦ", АО "Херсонская ТЭЦ", АО "Криворожская ТЭЦ", ОАО "Одесская ТЭЦ", ГП "Северодонецкая ТЭЦ"), а также АО "Сумыхимпром", АО "Ориана", ЧАО "Индар".

Что касается малой приватизации, то все предприятия можно приобрести исключительно на аукционах на "Прозорро". В перечне появляются, например, такие: ГП "Искра", ГП "Лектравы", ГП "Запорожский автомобильный ремонтный завод", ГП "Винницкий авиационный завод - "ВИАЗ", ГП Рыбное хозяйство "Галицкий", ГП "Черноморский яхт-клуб", ГП "Тульчинское производственное предприятие по племенному делу в животноводстве", ГП "Софиевское предприятие по племенному делу в животноводстве", а также Единый имущественный комплекс ГП "Броварской оптовый рынок", ГП Винницкий завод "Кристалл".

В Украине есть 3643 объекта, в которых государство имеет большую долю собственности. Из них 2300 более или менее эффективные, остальные, по мнению властей, можно признать банкротами. При этом более тысячи из них были в списке запрещенных к приватизации.

Гончарук ожидает от Фонда госимущества назначения советника по приватизации ПАО "Центрэнерго" в ближайшее время.

Об этом он написал в Facebook.

"Уже в ближайшее время я жду от Фонда госимущества следующее: утвердить советника по Центрэнерго; начать процесс утверждения инвестиционных советников по остальным 14 объектам большой приватизации по списку для первоочередной продажи; подготовить предприятия для второй очереди продаж, чтобы было что показывать потенциальным инвесторам", - подчеркнул Гончарук.

Он также отметил, что до 1 апреля следующего года Фонд госимущества должен передать 1 объект для большой приватизации и начать приватизацию еще 5 объектов.

"С саботажем на местах - будем принимать решительные решения. При необходимости - привлечем правоохранительные органы. Приватизация - это открытие крупного инвестиционного окна возможностей для убыточных и неработающих годами предприятий", - добавил Гончарук.