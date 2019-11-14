Изменится ли зарплата нардепов: решение Рады

Новости Бизнеса:Верховная Рада на заседании утвердила свою смету.

Верховная Рада Украины приняла постановление "О смете Верховной Рады Украины на 2020 год".

За проект постановления №2433 в целом проголосовало 272 народных депутата.

В соответствии с утвержденной сметой в следующем году на финансирование Аппарата Верховной Рады будет выделено 2,007 миллиарда гривень. Так на осуществление законотворческой деятельности предусмотрено 1,05 млрд грн, на обслуживание и организационное, информационно-аналитическое, материально-техническое обеспечение деятельности Рады - 907, 5 млн грн, на управление делами - 637 млн грн, на автобазу - 96,8 млн грн, на институт законодательства - 20 6 млн грн, на управление административными зданиями - 20 6 млн грн, на столовую - 2,5 млн грн и на освещение деятельности ВР через средства телевидения и радиовещания и финансовую поддержку издания газеты "Голос Украины" - 46,5 млн грн.

Как рассказал журналистам в кулуарах Верховной Рады народный депутат от фракции "Слуга народа" Никита Потураев, в смету Верховной Рады на 2020 год предусмотрено уменьшение расходов на парламент, но при этом зарплаты народных депутатов останутся неизменными.

"Расходы уменьшаются на центральные органы власти, но зарплаты (народных депутатов - ред.) менять не будем, потому что будет сплошная коррупция", - сказал Потураев.

Он добавил, что Президентом была поставлена задача уменьшить на 10% расходы на органы центральной власти, в том числе на Верховную Раду и Кабинет министров.