Дело VAB Банка: суд обязал экс-первого замглавы НБУ Писарука внести залог

Новости Бизнеса:Бывшего заместителя главы НБУ подозревают в незаконной выдаче кредита на сумму 1 миллиард гривень.

Высший Антикоррупционный суд избрал меру пресечения экс-первому заместителю главы НБУ Александру Писаруку, которого НАБУ считает одним из главных подозреваемых в деле о выдаче 1,2 млрд грн стабкредита VAB Банку, в виде залога 5 млн грн без содержания под стражей.

Суд отвел 5 дней на внесение этой суммы.

Прокурор просил более строгих мер: взятие под стражу на 60 дней с альтернативой внесения залога 30 млн грн, однако суд определил более мягкие обеспечительные меры, обязав подозреваемого не отлучаться из Киева, не общаться со свидетелями, сдать паспорта и документы для выезда за границу и носить электронное средство контроля.

Как сообщалось ранее, Высший Антикоррупционный суд после длившихся 10 часов слушаний отложил до 10:00 пятницы, 15 ноября, вынесение решения об избрания меры пресечения в отношении экс-первого заместителя главы НБУ Александра Писарука, которого НАБУ считает одним из главных подозреваемых по делу о выдаче Нацбанком 1,2 млрд грн стабилизационного кредита VAB Банку в октябре 2014 года.