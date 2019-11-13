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Дело на миллиард: суд отправил Каленского под домашний арест

Дело на миллиард: суд отправил Каленского под домашний арест
12:03 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Прокурор просил более строгих мер - взятие под стражу на 60 дней с альтернативой внесения залога 20 млн грн.

Высший антикоррупционный суд в среду избрал меру пресечения члену совета Национального банка Украины Николаю Каленскому по делу о стабкредите VAB Банку в виде круглосуточного домашнего ареста на срок 60 дней.

Прокурор просил более строгих мер – взятие под стражу на 60 дней с альтернативой внесения залога 20 млн грн. Однако суд определил более мягкие обеспечительные меры, обязав подозреваемого не отлучаться из Киевской области, не общаться со свидетелями, среди которых есть глава Нацбанка Яков Смолий, сдать паспорта и носить электронное средство контроля.

С ходатайством о поручительстве к суду обратились первый замглавы НБУ Екатерина Рожкова, замглавы Роман Борисенко и члены правления Дмитрий Сологуб и Олег Чурий. Сторона защиты также заявляла о необоснованности обвинений и невозможности содержания подозреваемого под стражей с учетом его возраста и физического состояния.

Обвинения в адрес Каленского заключаются в его согласии с завышенной оценкой имущества, в то время как, согласно версии следствия, имелась информация о его недостаточности для выдачи кредита на такую сумму.

Детективы НАБУ 11-12 ноября сообщили о подозрении экс-первому заместителю главы НБУ Александру Писаруку, члену совета НБУ Николаю Каленскому и Шульге в завладении денежными средствами стабилизационного кредита VAB Банку на 1,2 млрд грн в октябре 2014 года.

Помимо них о подозрении было сообщено еще пятерым: главе набсовета и замглаве правления VAB Банка, а также трем должностным лицам частных компаний, связанных с владельцами банка. Правоохранители сообщили, что будут просить избрать меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога от 2,5 млн грн до 30 млн грн.

НАБУ задержало подозреваемых в завладении 1,2 миллиарда кредита НБУ

Суд в ночь на среду избрал мерой пресечения для Шульги взятие под стражу на 60 дней с альтернативой залога 15 млн грн.

НБУ в ноябре 2014 года через 40 дней после предоставления стабкредита признал ВиЭйБи Банк (VAB банк, Киев) неплатежеспособным, а 20 марта 2015 года решил отозвать его банковскую лицензию и ликвидировать.

По данным НБУ, к началу октября 2014 года VAB Банк по размеру активов занимал 16-е место (23,97 млрд грн) среди 166 действовавших в стране банков. Его владелец бизнесмен Бахматюк, мажоритарий агрохолдингов "Укрлендфарминг" и "Авангард" неоднократно обращался в Фонд гарантирования вкладов физлиц и НБУ с предложением реструктуризировать долги, но Нацбанк отклонил его предложения и требует немедленно взыскать задолженность по кредитам рефинансирования.

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НБУ, VAB bank, Высший антикоррупционный суд, Николай Каленский.
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