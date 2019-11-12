НАБУ задержало подозреваемых в завладении 1,2 миллиарда кредита НБУ

Новости Украины:НАБУ и САП 11 ноября задержали 7 человек по подозрению в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита.

Правоохранители задержали семерых человек, которых подозревают в завладении стабилизационным кредитом Нацбанка в размере 1,2 млрд грн.Об этом в Facebook сообщает НАБУ.

"НАБУ и САП 11 ноября задержали 7 человек по подозрению в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком Украины в 2014 году ПАО "ВиЭйБи Банк", - отмечается в сообщении.Как уточняют в НАБУ, речь идет о бывших и действующих должностных лицах НБУ, ПАО "ВиЭйБи Банк" и частных компаний, связанных с конечными бенефициарами "ВиЭйБи Банк".

Предварительно действия задержанных квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой). Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения. Детали дела в НАБУ обещают сообщить позже.