Сладкая жизнь: Украина произвела более 1 млн тонн сахара

Новости Бизнеса:Производство сахара в Украине по состоянию на 14 ноября 2019 года составило 1,1 млн тонн.

Согласно сообщению Национальной ассоциации производителей сахара "Укрцукор", на эту дату в стране функционирует 31 сахарный завод. К настоящему времени они переработали 7,3 млн тонн сахарной свеклы.

По данным Информационно-аналитического портала АПК, сахарной свеклы по состоянию на 12 ноября собрано 9 млн тонн с площади 205 тыс. га (93% к прогнозу по площадям).

Как сообщалось, сезон сахароварения в Украине стартовал 1 сентября. По оценкам ассоциации "Укрцукор", производство сахара в 2019/20 сезоне может составить на уровне 1,1-1,2 млн тонн.

Производство сахара в 2018/19 сезоне уменьшилось на 15% по сравнению с предыдущим МГ - до 1,82 млн тонн.