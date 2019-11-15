На погашение долгов перед медиками выделят сотни миллионов гривен

Новости Бизнеса:Кроме долгов по зарплатам, медсфера еще нуждается в 300 млн грн для решения других проблем.

Правительство выделит 700 миллионов грн, чтобы погасить долги по зарплатам медработникам. Об этом сообщила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая во время часа вопросов к правительству в Раде.

По словам Скалецкой, вопрос о дофинансировании должен принять кабинет Министров в пятницу, 15 ноября.

"Сегодня на заседании правительства будет проголосовано выделение дополнительных 700 млн грн на дофинансирование медицинской субвенции на регионы для покрытия задолженности ... прошу также всех депутатов-мажоритарщиков работать с местными властями, чтобы они дофинансировали то, что должны как собственники учреждений здравоохранения в регионах", - сказала Скалецкая.

Министр подчеркнула, что проблема задолженности по зарплате врачам наблюдается ежегодно. Кроме зарплат еще нужно около 300 млн грн для решения других срочных вопросов в медсфере в регионах.

Скалецкая добавила, что с 1 апреля 2020 года стартует следующий этап медреформы, которая должна запустить вторичное звено медпомощи и после этого оплата труда медработников будет зависеть не от субвенции, а от управленческих качеств руководителей медучреждений.