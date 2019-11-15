Скачать
Пятница, 15.11.2019
Названа дата и место встречи в нормандском формате
Названа дата и место встречи в нормандском формате
В Генштабе сообщили о первых жертвах взрывов в Балаклее
Взрывы в Балаклее: двое военных погибли
Милан хочет купить лидеров Шахтера и Динамо
Милан хочет купить лидеров Шахтера и Динамо
На полную катушку: NASA испытало электрическую силовую установку для GateWay
NASA испытало электрическую силовую установку для GateWay

100 счастливчиков: Украина выделит деньги для лечения граждан за границей

100 счастливчиков: Украина выделит деньги для лечения граждан за границей
17:08 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay.com

Новости Украины:Минздрав дополнительно профинансирует лечение за границей для 100 украинцев.

Министерство здравоохранения Украины дополнительно профинансирует лечение за рубежом для 100 украинцев на общую сумму 200 млн грн, сообщила министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая во время "часа правительства" в Верховной Раде в пятницу.

Кроме того, министр отметила, что в следующем году будет возможность запустить трансплантацию в Украине.

"Необходимо систематизировать трансплантацию в Украине. Систематизация заключается в подготовке законопроекта. У нас есть два блока по трансплантологии: первый – пересадка органов и тканей (специалисты, оборудование, система забора, коммуникация с населением). Это серьезный кусок работы. Мы понимаем, как его организовать и в следующем году в рамках выделенного бюджета (112 млн грн) мы сможем запустить эту систему. Второй – пересадка костного мозга. Этот вид трансплантации имеет большие шансы быть запущенным быстрее, чем трансплантация органов.

Верховная Рада не успела "перезапустить" ГБР

Мы ведем переговоры с международными организациями, которые могут нам помочь в получении необходимых средств и в настройке внутренних регуляций",- сказала она.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Минздрав, Лечение, Медицина, Зоряна Скалецкая.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Урегулирование ситуации на Донбассе: озвучена позиция Ахметова
02 Украина 1:0 Эстония: события матча (Видео)
03 Какой завтра праздник: приметы и обряды на 16 ноября
04 Итоги дня 14 ноября: принятие Госбюджета-2020 и победа над эстонцами
05 В "Слуге народа" исключили из фракции двух депутатов, "кнопкодавов" оставили
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
СБУ задержала одного из лидеров ИГ
СБУ задержала одного из лидеров ИГ
В киевском метро появится 4G
В киевском метро появится 4G
Трамп: Зеленский отрицательно отозвался о Йованович
Трамп: Зеленский отрицательно отозвался о Йованович
Как Вам такой вариант &quot;Ромео и Джульетты&quot;: Спайк Ли снимет свою версию истории
Как Вам такой вариант "Ромео и Джульетты": Спайк Ли снимет свою версию истории
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь