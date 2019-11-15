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Верховная Рада не успела "перезапустить" ГБР

Верховная Рада не успела "перезапустить" ГБР
16:35 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ВРУ

Новости Украины:Парламент не успел завершить рассмотрение законопроекта о ГБР.

Верховная Рада не успела на пленарном заседании в пятницу завершить рассмотрение законопроекта о перезапуске Государственного бюро расследований (ГБР).

Народные депутаты в пятницу начали рассмотрение во втором чтении президентский законопроект №2116 "О Государственном бюро расследований" относительно усовершенствования деятельности ГБР и рассмотрели часть правок.

"Государственное бюро расследований меняет свой статус с центрального органа исполнительной власти, который осуществляет правоохранительную деятельность на государственный правоохранительный орган. Второе - директору ГБР предоставляются полномочия для единоличного принятия решений и несение всей полноты ответственности за результаты деятельности ГБР. Третье - усиление контрольной функции парламента, в частности Верховная Рада по результатам отчета главы ГБР за календарный год может признать работу директора органа неудовлетворительной, что может повлечь за собой увольнение с должности. Четвертое - с целью обеспечения расследования дел Майдана предусматривается возможность переведения следователей прокуратуры и прокуроров, которые расследовали дела Майдана, в ГБР без обязательного проведения конкурса", рассказал глава парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский при обсуждении законопроекта.

По словам Монастырского, в связи с существенным изменением полномочий директора Госбюро расследований и изменением статуса этого органа с дня вступления в силу законопроекта №2126 прекращаются полномочия действующего главы ГБР Романа Трубы и его заместителей и начинается процесс по перезапуску органа.

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Депутаты продолжат рассмотрение законопроекта на следующем пленарном заседании (3-6 декабря).

Председатель ВР Дмитрий Разумков в 16:00 закрыл утреннее пленарное заседание.

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Верховная Рада, Парламент, ВРУ, Слуга народа.
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