"Слуга народа" хочет создать "дни голосований" и "дни разговоров"

Новости Украины:Депутаты от провластной партии хотят внести изменения в регламент ВР.

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины.

Об этом он сказал в комментарии журналистам.

"Я готовлю изменения в него (в Регламент - ВР) ... Мы будем менять этот Регламент", - отметил депутат.

На вопрос, когда в ВР будет внесен законопроект о внесении изменений в Регламент, Арахамия сообщил: "У нас только наработанный пакет, его надо передать, зарегистрировать, передать в комитет ... На следующей неделе можно это сделать. Я думаю, что мы до Нового года должны их принять".

На вопрос, какие основные изменения будут предлагаться, парламентарий отметил, что необходимо сделать дни голосований и "дни разговоров". При этом, по мнению Арахамии, больше времени депутатам необходимо использовать на работу в комитетах парламента.