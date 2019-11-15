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"Слуга народа" хочет создать "дни голосований" и "дни разговоров"

"Слуга народа" хочет создать "дни голосований" и "дни разговоров"
16:32 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Депутаты от провластной партии хотят внести изменения в регламент ВР.

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины.

Об этом он сказал в комментарии журналистам.

"Я готовлю изменения в него (в Регламент - ВР) ... Мы будем менять этот Регламент", - отметил депутат.

На вопрос, когда в ВР будет внесен законопроект о внесении изменений в Регламент, Арахамия сообщил: "У нас только наработанный пакет, его надо передать, зарегистрировать, передать в комитет ... На следующей неделе можно это сделать. Я думаю, что мы до Нового года должны их принять".

"Слуга народа" разрабатывает этический кодекс депутата

На вопрос, какие основные изменения будут предлагаться, парламентарий отметил, что необходимо сделать дни голосований и "дни разговоров". При этом, по мнению Арахамии, больше времени депутатам необходимо использовать на работу в комитетах парламента.

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Все по теме:

Верховная Рада, Регламент ВР, Слуга народа, Давид Арахамия.
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