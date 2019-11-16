Скачать
Суббота, 16.11.2019
Милованов: Правительство выделило на поддержку фермеров более 2,5 млрд
Милованов: Правительство выделило на поддержку фермеров более 2,5 млрд
Новое правительство Польши принесло присягу
Новое правительство Польши принесло присягу
Аргентина благодаря голу Месси обыграла Бразилию
Аргентина благодаря голу Месси обыграла Бразилию
Рецепт дня: нежная фалафель
Рецепт дня: нежная фалафель

Открытие рынка земли: Милованов рассказал, чего стоит бояться

Открытие рынка земли: Милованов рассказал, чего стоит бояться
04:29 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Бизнеса:Милованов об открытии рынка земли: Мы боимся, что ее купят те, кто не будет заботиться о ней.

При открытии рынка земли нужно бояться не того, что ее купят иностранцы, а что земля достанется тем, кто не будет о ней заботиться.

Об этом в эфире "Свободы слова Савика Шустера" на канале "Украина" сказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, сообщает корреспондент Укринформа.

"Мы не боимся, чтобы купили иностранцы, мы боимся, чтобы купили те, кто не будут заботиться о земле. Для нас самое главное, чтобы о земле заботились. В Европе Украину называют "спящий гигант". Аграрный гигант, который понемногу начинает просыпаться. И есть такая опасность для Европы, когда этот гигант проснется, он пройдется по конкурентам. Мы видим каждый год (включительно с этим годом), что у нас рекордный урожай... у нас появляется инфраструктура", - отметил Милованов.

По его словам, вопрос купли-продажи земли - это не вопрос рынка.

"Вопрос рынка, это чтобы владелец делал, что хочет, и делал это прозрачно, а мы с этого рынка собирали налоги для местных громад", - подчеркнул министр.

Он отметил, что для контроля за государственными землями создается интерактивная карта на основе спутниковых данных, на которой можно будет увидеть, что где растет и в каком количестве.

Милованов: Кредит на покупку земли можно будет взять под 5% годовых

Также, по словам Милованова, он предложил совместить базу данных сельскохозяйственных земель с данными налоговой службы.

"Мы говорим о десятках законов и десятках постановлений для того, чтобы оборот земли был детенизирован. Кредиты на покупку земли будут под 3-5% годовых в гривне, это ниже чем инфляция. Для кого? Только для тех, кто будет покупать мало земли, не для среднего, не для большого бизнеса, только для тех, кто будет работать на земле. А как мы убедимся, что не будет коррупции? Через ту же базу данных, где мы будем знать, что выращивается, и будем знать, кто является конечным владельцем. Таким образом, если люди хотят прятаться в тени и не иметь конкуренции, то мы все равно на них через спутники выйдем", - подытожил Милованов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Рынок земли, Тимофей Милованов, Министр развития экономики.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ефремову не разрешили обследоваться в "Феофании"
02 Украинские десантники прошли проверку НАТО (Фото)
03 В Киеве злоумышленники захватили квартиру местной жительницы (Фото и видео)
04 Alyona Alyona сломала деревянную качелю в Исландии (Фото)
05 Разумков: В Балаклее действительно серьезная ситуация
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Трамп утверждает, что не угрожал Йованович
Трамп утверждает, что не угрожал Йованович
Бекирову хотят сделать очередную операцию
Бекирову хотят сделать очередную операцию
СБУ предупредила нелегальный сбыт янтаря за границу
СБУ предупредила нелегальный сбыт янтаря за границу
Топ-5 самых сильных антибиотиков в мире, которые не требуют рецепта
Топ-5 самых сильных антибиотиков в мире, которые не требуют рецепта
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь