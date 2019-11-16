Открытие рынка земли: Милованов рассказал, чего стоит бояться

Новости Бизнеса:Милованов об открытии рынка земли: Мы боимся, что ее купят те, кто не будет заботиться о ней.

При открытии рынка земли нужно бояться не того, что ее купят иностранцы, а что земля достанется тем, кто не будет о ней заботиться.

Об этом в эфире "Свободы слова Савика Шустера" на канале "Украина" сказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, сообщает корреспондент Укринформа.

"Мы не боимся, чтобы купили иностранцы, мы боимся, чтобы купили те, кто не будут заботиться о земле. Для нас самое главное, чтобы о земле заботились. В Европе Украину называют "спящий гигант". Аграрный гигант, который понемногу начинает просыпаться. И есть такая опасность для Европы, когда этот гигант проснется, он пройдется по конкурентам. Мы видим каждый год (включительно с этим годом), что у нас рекордный урожай... у нас появляется инфраструктура", - отметил Милованов.

По его словам, вопрос купли-продажи земли - это не вопрос рынка.

"Вопрос рынка, это чтобы владелец делал, что хочет, и делал это прозрачно, а мы с этого рынка собирали налоги для местных громад", - подчеркнул министр.

Он отметил, что для контроля за государственными землями создается интерактивная карта на основе спутниковых данных, на которой можно будет увидеть, что где растет и в каком количестве.

Также, по словам Милованова, он предложил совместить базу данных сельскохозяйственных земель с данными налоговой службы.

"Мы говорим о десятках законов и десятках постановлений для того, чтобы оборот земли был детенизирован. Кредиты на покупку земли будут под 3-5% годовых в гривне, это ниже чем инфляция. Для кого? Только для тех, кто будет покупать мало земли, не для среднего, не для большого бизнеса, только для тех, кто будет работать на земле. А как мы убедимся, что не будет коррупции? Через ту же базу данных, где мы будем знать, что выращивается, и будем знать, кто является конечным владельцем. Таким образом, если люди хотят прятаться в тени и не иметь конкуренции, то мы все равно на них через спутники выйдем", - подытожил Милованов.