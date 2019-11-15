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Милованов: Кредит на покупку земли можно будет взять под 5% годовых

Милованов: Кредит на покупку земли можно будет взять под 5% годовых
14:48 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Бизнеса:Тимофей Милованов заявил, что это станет возможным в случае принятия закона о рынке земли.

Украинцы смогут брать гривневые кредиты под покупку земли по ставке 3-5% после принятия закона о рынке земли.

Об этом в Facebook сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

"Процентная ставка по кредиту на приобретение земли будет 3-5%. В гривне", - написал он, добавив, что такая поддержка будет доступна только малым фермерам.

13 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения", рекомендованный профильным комитетом, который вводит рынок земли в Украине с 1 октября 2020 года.

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Как сообщалось ранее, Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект о либерализации в сфере производства спирта и отмене государственной монополии на отрасль.

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Все по теме:

Рынок земли, Земельная реформа, Минэкономики, Тимофей Милованов, Кредит на покупку земли.
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