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ВР сделала шаг к отмене госмонополии на производство спирта

ВР сделала шаг к отмене госмонополии на производство спирта
14:30 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Закон позволяет хозяйствам любой формы собственности производить и продавать спирт при наличии лицензии.

Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект о либерализации в сфере производства спирта и отмене государственной монополии на отрасль.

За соответствующее решение проголосовали 293 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Кроме того, 251 депутат (при необходимых 226) проголосовал за сокращение сроков подготовки законопроекта ко второму чтению.

Согласно пояснительной записке, законопроект с 1 января 2020 года отменяет государственную монополию на производство спирта с целью вывести рынок спирта из тени.

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Кроме того, он предоставляет возможность субъектам хозяйствования любой формы собственности производить и продавать спирт при наличии соответствующей лицензии. Также проект закона предполагает полную либерализацию экспорта спирта.

Согласно документу, экспорт спирта этилового, спирта этилового ректифицированного виноградного, спирта этилового ректифицированного плодового смогут осуществлять субъекты хозяйствования, которые получат лицензию на производство.

При этом для защиты отечественного товаропроизводителя законопроектом предусмотрено, что импорт спирта до 1 января 2022 года смогут осуществлять только уполномоченные Кабинетом министров Украины предприятия.

23 октября президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий и горючего" (№2300).

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По данным офиса президента, за последние 10 лет производство легального пищевого спирта в Украине сократилось в четыре раза. В то же время, доля теневого оборота пищевого спирта выросла с 10% в 2007 году до 55% от общего потребления пищевого спирта в стране в 2019 году.

В Украине монополистом в спиртовой отрасли является государственное предприятие "Укрспирт", созданное на базе одноименного концерна в 2010 году. Кабинет министров Украины последовательно выступает за приватизацию "Укрспирта", руководствуясь рекомендациями Международного валютного фонда.

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Верховная Рада, Законопроект, Владимир Зеленский, Монополия на спирт.
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