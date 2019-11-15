Ответственность журналистов: Разумков отреагировал на инициативу Минкульта

Новости Украины:Спикер Верховной Рады считает, что в этом вопросе нужно сохранять тонкую грань.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков прокомментировал инициативу о введении уголовной ответственности журналистов за распространение неправдивой или манипулятивной информации.

Об этом он сказал в интервью, отвечая на вопрос о том, что недавно министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский предложил ввести уголовную ответственность для журналистов за распространение неправдивой или манипулятивной информации, и о том, как сам Разумков относится к этому.

"Если я правильно понимаю сказанное Бородянским, он имел в виду статью Уголовного кодекса о клевете. На мой взгляд, в этом вопросе нужно соблюсти тонкую грань. У нас многие политики часто говорят вещи, которые не соответствуют действительности. И как их за это наказывать?", - сказал Разумков.

По его словам, аналогичная ситуация - с медиа. "Когда СМИ используют как информационное оружие, нужно ли вводить за это уголовную ответственность? Не уверен. Но означает ли это, что не нужно искать механизмы борьбы с фейками, которые идут из других государств, например из государства-агрессора, и формируют негативный имидж Украины в Европе и США?", - подчеркнул Разумков.

6 ноября на парламентских слушаниях на тему: "Безопасность деятельности журналистов в Украине: состояние, проблемы и пути их решения" Бородянский заявил о необходимости усиления ответственности журналистов за распространение неправдивой и манипулятивной информации.

По словам министра, "ответственность журналистов за распространение неправдивой и/или манипулятивной информации должна быть усилена... А именно - введение в законодательство понятия и критериев манипулирования общественным мнением, манипулирования общественным сознанием. И введение как административной, так и уголовной ответственности за такие манипулирования, за заказ такого манипулирования, за совершение такого манипулирования".

Как сообщалось ранее, в Министерстве культуры, молодежи и спорта Украины подчеркивают необходимость усиления ответственности за распространение дезинформации журналистами.