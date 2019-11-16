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Суббота, 16.11.2019
Милованов: Правительство выделило на поддержку фермеров более 2,5 млрд
Милованов: Правительство выделило на поддержку фермеров более 2,5 млрд
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Милованов: Правительство выделило на поддержку фермеров более 2,5 млрд

Милованов: Правительство выделило на поддержку фермеров более 2,5 млрд
02:02 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Бизнеса:Тимофей Милованов сообщил, сколько Кабмин выделил средств на поддержку фермеров.

Правительство издало два постановления о выделении в этом году помощи более чем 1300 фермерских хозяйств в размере 2,9 млрд грн.

Об этом рассказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина", сообщает корреспондент Укринформа.

"Мы на Кабинете министров подписали два постановления о поддержке села в этом году в размере 2,9 млрд грн - для 1330 фермерских хозяйств", - отметил Милованов.

По его словам, у правительства на эти цели еще осталось "около 350-500 млн грн".

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Министр подчеркнул, что на следующей неделе будет разъяснено, что необходимо сделать, чтобы получить государственную помощь.

"Мы на следующей неделе сделаем пресс-релиз, какие шаги нужно сделать. Поэтому, если у вас есть ферма, пожалуйста, подавайте заявку, еще есть время до конца года. Подавайте заявку до 5 декабря и получайте поддержку на коров, на животноводство, на садоводство. Можно освоить деньги даже в декабре", - подчеркнул Милованов.

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Рынок земли, Тимофей Милованов, Министр развития экономики.
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