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Предела больше нет: Кабмин отменил постановление о максимальных тарифах на тепло

Предела больше нет: Кабмин отменил постановление о максимальных тарифах на тепло
19:19 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: pixabay

Новости Бизнеса:Правительство отменило ограничение Гройсмана на тарифы на отопление и горячую воду.

Кабинет министров на заседании 15 ноября принял решение "О признании утратившим силу постановления от 26 июня 2019 года №560", которым устанавливался предельный тариф на отопление и горячее водоснабжение.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и окружающей среды.

Отмененным постановлением №560 Кабмин Владимира Гройсмана установил предельный тариф на услугу по снабжению тепловой энергии для населения на уровне 1,4 тыс грн за 1 Гкал при наличии приборов учета и 35,21 грн за 1 кв. м без приборов учета.

Также был установлен предельный тариф на услугу горячего водоснабжения на уровне 83,66 грн за кубометр при условии подключения полотенцесушителей и 75,74 грн за кубометр при отсутствии полотенцесушителей.

"Решение обеспечивает устойчивое прохождение отопительного сезона и устраняет угрозу отключения городов от газа из-за экономически необоснованных ставок тарифов", – сказано в сообщении.

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В Минэнерго утверждают, что установление предельных тарифов на отопление и горячую воду противоречит требованиям МВФ и ставит под угрозу отключения отопления и горячего водоснабжения.

Кроме того, с соответствующей просьбой к премьер-министру Алексею Гончаруку обратилась Ассоциация городов Украины.

По оценке правительства, средневзвешенный тариф по Украине на тепловую энергию по состоянию на 1 мая составлял 1,8 тыс грн за Гкал, а ограничение тарифа в соответствии с отмененным постановлением привело бы к дополнительным расходам местных бюджетов за время отопительного сезона 2019/2020 года на сумму 7 млрд грн.

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Постановлением №560 от 26 июня 2019 года Кабинет министров ввел предельный уровень цен на 1 Гкал теплоэнергии в системе централизованного отопления для городов областного значения и Киева на уровне 1,4 тыс. грн.

Как пояснял премьер-министр Гройсман, ограничение цен на тепло было призвано побуждать местные власти вкладывать средства местных бюджетов в модернизацию ЖКХ, а также обусловлено снижением цен на газ.

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Тарифы, Кабмин, Отопительный сезон, Отопление.
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