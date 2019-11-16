Скачать
Суббота, 16.11.2019
"На завершающем этапе": Ермак подтвердил слухи о возвращении захваченных Россией судов
"На завершающем этапе": Ермак подтвердил слухи о возвращении захваченных Россией судов
Разумков об уголовной ответственности за фейки: Нужно соблюсти тонкую грань
Разумков об "уголовке" за фейки: Нужно соблюсти тонкую грань
"Важно быть сеяными": Шевченко о матче с Сербией (Видео)
"Важно быть сеяными": Шевченко о матче с Сербией (Видео)
Умерла руководитель балета Национальной оперы Анико Рехвиашвили
Умерла руководитель балета Национальной оперы Анико Рехвиашвили

ЕС поддержит малый бизнес в Украине: выделяет 70 миллионов евро

ЕС поддержит малый бизнес в Украине: выделяет 70 миллионов евро
22:29 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Малый бизнес в Украине сможет получить финансовую поддержку по программе ЕБРР.

Представители малого бизнеса в Украине смогут воспользоваться новыми финансовыми возможностями в размере до 120 миллионов евро в рамках программы, которую организовали ЕС, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и его банки-партнеры.

Об этом сообщает Представительство ЕС в Украине.

"Новые средства в местной валюте обеспечат эквивалент размером почти в 70 миллионов евро в рамках инициативы EU4Business. Средства будут предоставлять местном малому бизнесу для осуществления инвестиций и оборотного капитала. Малые и средние предприятия двигают вперед местную экономику и обеспечивают почти 80% рабочих мест в стране. Кредиты в местной валюте защитят их от нестабильности обменного курса", - говорится в сообщении.

Как отмечается, цель инициативы EU4Business - улучшить доступ малых и средних предприятий Украины к финансам и бизнес-знаниям с помощью консультационных услуг, финансирования и обучения. Также инициатива помогает бизнесу создавать рабочие места, предоставляя ему новые навыки и поддерживая его амбиции по экспорту своей продукции на крупнейший соседний рынок, а именно единый рынок ЕС, который насчитывает более 500 миллионов потребителей.

ЕС с начала конфликта на Донбассе выделил на гуманитарную помощь 400 миллионов евро

В Представительстве ЕС также сообщили, что три местных банка уже стали участниками программы. Ожидается, что в будущем к ней присоединится еще большее количество местных финансовых институтов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ЕС, ЕБРР, Малый бизнес, EU4Business.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Маникюр зима 2019-2020: главные тренды и новинки "холодного" сезона (Фото)
02 Радиоактивная опасность: глобальное потепление может открыть ядерную "гробницу"
03 Почему новый кроссовер Hyundai Venue так сильно полюбился
04 Борьба с бедностью: Кабмин поддержал законопроект Минсоцполитики
05 Выборы, лесть, договор о встрече: полный текст первого разговора Зеленского и Трампа
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Епифаний: У церкви и журналистов общее призвание
Епифаний: У церкви и журналистов общее призвание
Осень не прекращает радовать: прогноз погоды на выходные
Осень не прекращает радовать: прогноз погоды на выходные
Флешмоб #FreeAseyev поддержали в Италии
Флешмоб #FreeAseyev поддержали в Италии
Взаимные фанатки: Меган Маркл пригласила Хиллари Клинтон в свою резиденцию
Взаимные фанатки: Меган Маркл пригласила Хиллари Клинтон в свою резиденцию
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь