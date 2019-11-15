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ЕС с начала конфликта на Донбассе выделил на гуманитарную помощь 400 миллионов евро

ЕС с начала конфликта на Донбассе выделил на гуманитарную помощь 400 миллионов евро
05:22 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Евросоюз от начала конфликта предоставил Донбасса гумпомощи на более 400 млн евро.

Евросоюз и страны-члены с начала спровоцированного Россией конфликта на Донбассе предоставили более 406 млн евро гуманитарной помощи региону.

Об этом говорится в Заявлении Европейского Союза относительно продолжения агрессии России против Украины, произнесенном во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг, 14 ноября, в Вене.

"ЕС и его государства-члены предоставили с начала конфликта более 406 млн евро гуманитарной помощи региону, из которых 45%, то есть 182 млн евро, были направлены в контролируемые правительством районы", - говорится в заявлении.

Также было отмечено, что Международный комитет Красного Креста регулярно отправляет грузовики с гуманитарной помощью через линию столкновения.

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"ООН и некоторые другие страны-члены за этим столом также активно оказывали гуманитарную помощь Украине. Мы еще раз призываем Россию присоединиться к международному механизму предоставления гуманитарной помощи", - заявили в Евросоюзе, осуждая очередной российский так называемый "гумконвой" на Донбасс.

Как сообщалось ранее, во время заседания Постоянного совета ОБСЕ 14 ноября делегация Евросоюза заявила об увеличении беспокойство значительным увеличением частоты так называемых российских "гуманитарных конвоев" на Донбасс, что происходит с нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины, а также основных международных гуманитарных принципов.

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Кроме того, в ЕС заявили, что "люди в регионе страдают от конфликта, который является следствием актов агрессии против Украины со стороны РФ и вооруженных формирований, которые она поддерживает". Также нет "никаких доказательств того, что гуманитарная помощь, которую, по утверждению России она поставляет, сыграла существенное влияние для пострадавшего населения".

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ЕС, ОБСЕ, Донбасс, ОРДЛО.
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