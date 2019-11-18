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Где в Украине лучшие и худшие дороги

Где в Украине лучшие и худшие дороги
13:48 Сегодня Телеграф Фото: Укравтодор

Новости Бизнеса:Журналисты определили пять лучших и пять худших дорог Украины.

В последнее время чиновники отчитываются об ускорении ремонтных работ. В данный момент ремонт проводится на 2 тыс км, а за 2019 год было отремонтировано более 370 километров дорожного полотна. Но на аварийную ситуацию, особенно в некоторых местах. это не сильно влияет.

Недавно "Укравтодор" получил нового руководителя - Александр Кубраков.

Украинские журналисты попытались привлечь внимание к состоянию наших дорог и составили рейтинг лучших и худших дорог. 

Лучшие дороги Украины 2019 года:

Р-46 Харьков – Ахтырка;

Н-08 Запорожье – Мариуполь;

М-15 Одесса – Рени;

Р-07 Чугуев – Меловое;

Н-31 Днепр – Решетиловка.

Худшие дороги Украины 2019 года:

М-15 Тернополь – Стрый;

Н-14 Николаев – Кропивницкий;

Е-50 Хмельницкий – Тернополь;

Н-16 Золотоноша – Умань;

Н-11 Днепр – Кривой Рог.

В "Укравтодоре" назначен новый глава

Напомним, сеть автомобильных дорог общего пользования включает 172,4 тыс. км дорог.

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Все по теме:

Экономика, Дороги, Укравтодор, Ремонт дорог, Осень, Инфрасткрутура.
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