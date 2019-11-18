Где в Украине лучшие и худшие дороги

В последнее время чиновники отчитываются об ускорении ремонтных работ. В данный момент ремонт проводится на 2 тыс км, а за 2019 год было отремонтировано более 370 километров дорожного полотна. Но на аварийную ситуацию, особенно в некоторых местах. это не сильно влияет.
Недавно "Укравтодор" получил нового руководителя - Александр Кубраков.
Украинские журналисты попытались привлечь внимание к состоянию наших дорог и составили рейтинг лучших и худших дорог.
Лучшие дороги Украины 2019 года:
Р-46 Харьков – Ахтырка;
Н-08 Запорожье – Мариуполь;
М-15 Одесса – Рени;
Р-07 Чугуев – Меловое;
Н-31 Днепр – Решетиловка.
Худшие дороги Украины 2019 года:
М-15 Тернополь – Стрый;
Н-14 Николаев – Кропивницкий;
Е-50 Хмельницкий – Тернополь;
Н-16 Золотоноша – Умань;
Н-11 Днепр – Кривой Рог.
Напомним, сеть автомобильных дорог общего пользования включает 172,4 тыс. км дорог.