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В "Укравтодоре" назначен новый глава

В "Укравтодоре" назначен новый глава
22:27 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Кабмин

Новости Украины:Кабмин назначил замминистров инфраструктуры и нового руководителя Укравтодора.

Кабинет Министров Украины на заседании в пятницу назначил главой Госагентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") эксперт IT-рынка и рынка мобильной связи "Офиса эффективного регулирования" Александра Кубракова, говорится в опубликованном вечером сообщении на сайте Мининфраструктуры.

Кубраков с 2014 года являлся советником мэра Киева в IT сфере, занимал должность исполнительного директора "Ассоциации “Информационные технологии Украины” и возглавляет сектор “IT и Телеком” в Офисе эффективного регулирования (BRDO).

Помимо этого, Кабмин согласовал назначение директора ГП "Мариупольский морской торговый порт" Александра Олийныка исполняющим обязанности директора ГП "Морской торговый порт "Южный".

Кроме того, Кабмин назначил первого заместителя министра инфраструктуры Дмитрия Абрамовича, а Олега Ющенко – заместителем.

"Правительство назначило Абрамовича Дмитрия Васильевича первым заместителем министра инфраструктуры Украины и Ющенко Олега Александровича - заместителем министра инфраструктуры Украины", - говорится в сообщении.

Александр Кубраков

Кабмин назначил нового представителя в Раде

Кроме того, Кабмин согласовал назначение Руслана Олейника и.о. директора ГП "Морской торговый порт "Южный".

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Дороги, Кабмин, Кабинет Министров Украины, Укравтодор, Александр Курбаков.
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