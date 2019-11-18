"Наконец получили": предложения "Газпрома" уже в "Нафтогазе"

Новости Бизнеса:Витренко сообщил, что "Нафтогаз" получил предложения "Газпрома".

НАК "Нафтогаз Украины" получил официальные предложения от "Газпрома", сообщил исполнительный директор НАК Юрий Витренко.

"Наконец получили по факсу предложение от "Газпрома", о котором пишут все СМИ. Внимательно его изучим и предоставим конструктивный ответ в ближайшее время", - написал он на своей странице в Facebook в понедельник вечером.

Ранее, в понедельник днем "Газпром" заявил, что компания за подписью председателя правления Алексея Миллера направила в адрес "Нафтогаза" официальное предложение о продлении действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа через территорию Украины сроком на один год с учетом прогнозного спроса европейских покупателей на газ на 2020 год.

В предложении "Газпрома", в частности, должно быть указано, что необходимыми условиями продления действующего контракта или заключения нового договора являются отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств, указано в сообщении управления информации монополии.

Кроме того, среди условий перечислены: отмена решения Антимонопольного комитета Украины о наложении на "Газпром" штрафа за якобы "нарушение экономической конкуренции"; отзыв ходатайства "Нафтогаза Украины" об инициировании Европейской комиссией расследования против российской компании.