Скачать
Понедельник, 18.11.2019
Загороднюк о возвращении кораблей: Россия выполнила требование Трибунала ООН
Загороднюк о возвращении кораблей: Россия выполнила требование Трибунала ООН
Глава МИД Германии так и не добрался до Донбасса
Глава МИД Германии так и не добрался до Донбасса
Яремчук назвал причины успеха сборной Украины
Яремчук назвал причины успеха сборной Украины
В "Друзьях" отказалась играть известная актриса (Видео)
В "Друзьях" отказалась играть известная актриса (Видео)

Украина упростит правила импорта животных и продуктов животного происхождения

Украина упростит правила импорта животных и продуктов животного происхождения
22:32 Сегодня Телеграф UBR Фото: pixabay

Новости Бизнеса:Минагро напомнинает, что в конце ноября в Украине вступят в действие Упрощенные правила ввоза животных.

Госслужба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей напомнила импортерам живых животных, товаров животного происхождения, кормов, сена, соломы, побочных продуктов животного происхождения и продуктов их обработки, что 24 ноября в Украине вступают в силу Упрощенные правила для ввоза животных. Именно в этот день заканчивается 6-месячный переходный период и вступает в силу соответствующий приказ Минагрополитики (№ 553).

В частности, будет разрешено импортировать животных или продукцию из зон, если не вся территория страны-экспортера свободна от той или иной болезни животных. Кроме того, приказом сокращено количество диагностических исследований по живым животным, которые должны проводиться на территории страны-экспортера.

С этого времени видовое разнообразие продуктов, которые смогут импортировать в Украину, существенно расширится. Вместе с тем приказом установлены требования к новым категориям продуктов – композитные продукты (совмещают одновременно переработанные продукты животного и растительного происхождения), желатин, коллаген, молозиво, лягушачьи лапки и улитки.

Правительство предлагает снизить кредитную ставку на землю для аграриев

Как сообщала ранее координатор комитетов Европейской бизнес ассоциации Оксана Жаркова, на такие изменения есть ряд причин. Старые нормы не отвечали современным реалиям, тем более возникла необходимость гармонизировать украинское законодательство с международными стандартами и выполнить требования Соглашения ВТО о санитарных и фитосанитарных мерах.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Минагрополитики, Импорт, Животные, Ввоз животных.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Объективной реальности не существует: доказано квантовой физикой
02 Выборы в Беларуси: оппозиция не вошла в новый парламент
03 Маникюр 2019-2020: тренды нежного, женственного дизайна ноготков (Фото)
04 Маникюр 2019: трендовые идеи в холодных оттенках (Фото)
05 Признаки инсульта, знание которых жизненно необходимо
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Выборы в ОТГ: регистрация кандидатов началась
Выборы в ОТГ: регистрация кандидатов началась
&quot;Топливные&quot; протесты в Иране: число погибших растет (Видео)
"Топливные" протесты в Иране: число погибших растет
&quot;Изолированный Рунет&quot; &quot;захватывает&quot; оккупированный Крым
"Изолированный Рунет" "захватывает" оккупированный Крым
СМИ: Джейми Фокс и Кейт Бекинсейл закрутили роман
СМИ: Джейми Фокс и Кейт Бекинсейл закрутили роман
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь