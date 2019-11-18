Украина упростит правила импорта животных и продуктов животного происхождения

Новости Бизнеса:Минагро напомнинает, что в конце ноября в Украине вступят в действие Упрощенные правила ввоза животных.

Госслужба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей напомнила импортерам живых животных, товаров животного происхождения, кормов, сена, соломы, побочных продуктов животного происхождения и продуктов их обработки, что 24 ноября в Украине вступают в силу Упрощенные правила для ввоза животных. Именно в этот день заканчивается 6-месячный переходный период и вступает в силу соответствующий приказ Минагрополитики (№ 553).

В частности, будет разрешено импортировать животных или продукцию из зон, если не вся территория страны-экспортера свободна от той или иной болезни животных. Кроме того, приказом сокращено количество диагностических исследований по живым животным, которые должны проводиться на территории страны-экспортера.

С этого времени видовое разнообразие продуктов, которые смогут импортировать в Украину, существенно расширится. Вместе с тем приказом установлены требования к новым категориям продуктов – композитные продукты (совмещают одновременно переработанные продукты животного и растительного происхождения), желатин, коллаген, молозиво, лягушачьи лапки и улитки.

Как сообщала ранее координатор комитетов Европейской бизнес ассоциации Оксана Жаркова, на такие изменения есть ряд причин. Старые нормы не отвечали современным реалиям, тем более возникла необходимость гармонизировать украинское законодательство с международными стандартами и выполнить требования Соглашения ВТО о санитарных и фитосанитарных мерах.