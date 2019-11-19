У Зеленского рассказали, смогут ли россияне купить украинскую землю

Новости Бизнеса:Россияне вообще не смогут покупать украинскую с/х землю и будет предусмотрен механизм спецконфискации в пользу государства.

Уполномоченный президента Украины по земельным вопросам Роман Лещенко подчеркивает, что при наличии граждан Российской Федерации среди основателей украинских компаний, покупающих украинскую землю сельскохозяйственного назначения, будет применяться механизм спецконфискации собственности в пользу государства, прописанный в законе о рынке земли.

"В законе будет четко прописано, в переходных положениях, что вопрос о допуске иностранцев (к покупке с/х земли – ред.) только через всеукраинский референдум. До этого момента – никаких иностранцев. Россияне в принципе не обсуждаются. Это страна-агрессор, они ни при каких обстоятельствах не будут покупать землю. Если по каким-то механизмам где-то появляются россияне, мы осуществляем спецконфискацию в доход государства. В законе эта санкционная норма будет четко прописана", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, в законе четко будет прописано, что основателями имеющими право покупать землю украинских компаний могут быть только граждане Украины, у которых нет двойного гражданства, которые проживают на территории Украины и исключительно они являются основателями этих юридических лиц.

"У нас будут прямые корпоративные отношения. То есть не оффшор на Кипре, потом еще один оффшор, а потом какое-то лицо будет основателем. Мы это делаем для того, чтобы была прозрачная структура собственности юридических лиц", - отметил Лещенко.

Уполномоченный президента Украины указал, что украинское общество не принимает продажу земли иностранцам, поэтому Владимир Зеленский четко заявил, что этот вопрос будет вынесен на всеукраинский референдум.