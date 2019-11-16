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Милованов рассказал, кто сможет взять кредит на покупку земли под низкий процент

Милованов рассказал, кто сможет взять кредит на покупку земли под низкий процент
11:55 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Бизнеса:Глава Минэкономразвития подтвердил, что правительство обещает кредиты под 3-5% на покупку земли.

Кабинет министров Украины обещает кредиты под 3-5% годовых для тех, кто захочет приобрести землю, чтобы потом на ней работать, заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Я сегодня написал, что кредиты на покупку земли будут под 3-5% годовых в гривне, то есть это ниже, чем инфляция. Для кого? Только для тех, кто будет покупать мало земли. Не для среднего, не для крупного бизнеса. А только для тех, кто будет работать на земле. А как мы убедимся что не будет коррупции? Через ту же базу данных, которую мы делаем, где мы будем знать где и что выращивается, и кто является конечным собственником", – цитирует министра портал еженедельника "Зеркало недели. Украина" (ZN.UA).

Ранее министр финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что в новом государственном бюджете Украины на 2020 год заложили 4,4 млрд грн на поддержку кредитования в рамках земельной реформы.

Открытие рынка земли: Милованов рассказал, чего стоит бояться

Как сообщалось, Верховная Рада Украины в среду, 13 ноября, приняла в первом чтении законопроект №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения", которым предусматривается открытие рынка земли в октябре 2020 года и возможность ее продажи иностранцам в 2023 году.

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Рынок земли, Земля, Кабмин, Тимофей Милованов.
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