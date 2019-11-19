Тарифы: сколько будет стоить газ для населения в 2020 году

Новости Бизнеса:Цена на газ для населения в начале 2020 года будет ниже 8,55 тыс. гривен за тыс. куб. м.

Цена на природный газ для населения в первом квартале 2020 будет ниже, чем была в первом квартале 2019 года.

Об этом заявил министр энергетики и охраны окружающей среды Алексей Оржель в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

"Мы несколько месяцев снижали цены на газ, перед тем, как повысить их в прошлом месяце. Уменьшение цен на газ, начиная с июля, составило более 30%", — заявил Оржель.

"Газ является товаром сезонным, поэтому в связи с сезонностью цена на газ повышается. Мы давали возможность людям приобрести дешевый газ летом. "Нафтогаз" предлагает одну из четырех самых низких индикативных цен, чтобы предложить рынку", — добавил министр.

По его словам, правительство обеспечит меньшую цену по сравнению с ценами в первом квартале текущего года.

"То есть, в первом квартале 2020 цена на газ будет меньше, чем в первом квартале 2019 года", - сообщил Оржель.

Напомним, Кабинет министров Украины 15 ноября отменил постановление №560 от 26 июня, которым вводились граничные цены на тепло и горячую воду для населения городов областного значения.