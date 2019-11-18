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Кабмин отменил граничные цены на тепло и горячую воду

Кабмин отменил граничные цены на тепло и горячую воду
10:09 Сегодня Телеграф Фото: пресс-служба Киевтеплоэнерго

Новости Украины:Как отмечают в Минэнерго, решение обеспечивает устойчивое прохождение отопительного сезона.

Кабинет министров Украины 15 ноября отменил постановление №560 от 26 июня, которым вводились граничные цены на тепло и горячую воду для населения городов областного значения. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды.

"Решение обеспечивает устойчивое прохождение отопительного сезона и устраняет угрозу отключения городов от газа из-за экономически необоснованных ставки тарифов", - говорится в сообщении.

В Минэнерго напоминают, что постановление №560 было принято предыдущим правительством. Тогда экономически обоснованными посчитали стоимость теплоэнергии в размере 1400 грн (с НДС) за 1 Гкал при наличии счетчика и 35,21 грн за 1 кв. метр при его отсутствии. Предельный тариф на горячую воду был ограничен на уровне 83,66 грн (с НДС) за 1 куб. м при наличии полотенцесушителя и 75,74 грн при его отсутствии.

Сейчас в Минэнерго считают, что отмена таких нерыночных механизмов устраняет угрозу отключения некоторых городов от отопления и горячей воды из-за невозможности покрыть себестоимость услуг и компенсировать экономически обоснованную стоимость их предоставления.

Отопительный сезон: как изменятся соцнормы по субсидиям

Кроме того, с просьбой отменить ограничение тарифов к премьер-министру Алексею Гончаруку обратилась Ассоциация городов Украины.

В Минэнерго также отмечают, что средневзвешенный тариф по Украине на тепло на 1 мая составлял 1807 грн за 1 Гкал. "Введение меньшего тарифа в соответствии с постановлением №560 приведет к дополнительным расходам местных бюджетов во время отопительного сезона 2019/2020 года - 7 млрд грн", - объясняют в министерстве.

При этом в Минэнерго напоминают, что граждане, чьи доходы недостаточны для расчета за коммунальные услуги, имеют право на субсидию. Всего на следующий год в госбюджете на субсидии заложено 47,6 млрд грн.

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Тарифы, Кабмин, Минэнерго, Отопительный сезон.
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