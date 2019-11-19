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Эффект волн: что влияет на изменение стоимости овощей и фруктов

Эффект волн: что влияет на изменение стоимости овощей и фруктов
13:53 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Бизнеса:В Минэкономики объяснили причину роста и падения цен на овощи и фрукты.

Изменения цен на продукты зависит от большого ряда факторов: инфляции, изменения конъюнктуры рынка - спроса и предложения, роста или падения стоимости производства.

Об этом заявил министр экономики Тимофей Милованов.

По его мнению, важнейшей движущей силой подобных трансформаций является изменение предложения на рынке.

Министр решил объяснить, почему цены на одни отечественные продукты агропромышленности упали в прошлом году, а на другие резко подскочили в цене на примере яблок и лука.

В связи с тем, что урожай яблок в прошлом году был для Украины рекордным, это значительно снизило его цену. В этом же году большой урожай не предвидится, а потому предложение будет меньше по сравнению с прошлым годом. Есть обратный эффект - значительное увеличение цены.

Говоря о луке, то с этим продуктом на рынке происходит обратная ситуация. В 2018 году урожай лука показал очень низкие цифры, и это привело к росту цен почти втрое. При этом такую низкую урожайность зафиксировали за последние 10 лет (883,9 тыс. тонн).

Какая стоимость продуктов по состоянию на 12 ноября 2019 года

"По нынешними прогнозами, урожай должен быть больше, а, следовательно, цена на репчатый лук стремительно падает", - подчеркнул министр.

Как известно, согласно данным экономического ведомства, больше всего подешевели в Украине в 2019 году перец, огурцы, лук, помидоры и свекла. А подорожали - картофель, ягоды, гречка, яблоки и лимоны.

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Цены на продукты, Продукты, Фрукты, Овощи, Стоимость.
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