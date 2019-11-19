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"Зеленые" аукционы: в Госэнергоэффективности ожидают наплыва инвестиций

"Зеленые" аукционы: в Госэнергоэффективности ожидают наплыва инвестиций
16:35 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Глава Госэнергоэффективности ожидает роста инвестиций в биоэнергетику после запуска "зеленых" аукционов.

Инвестиционный ресурс с введением "зеленых" аукционов и установлением квот поддержки проектов возобновляемой энергетики будет перенаправлен в сторону биоэнергетики, считает глава Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины Сергей Савчук.

"В связи с переформатированием мы ожидаем роста спроса на биомассу", - сказал он на официальном открытии программы Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Глобального энергофонда (GES) "Украина: Устойчивые инновации в цепочке создания стоимости в биоэнергетике" 18 ноября.

По его словам, до последнего времени большинство частных инвестиций в проекты по возобновляемой энергетике осуществлялись в СЭС. "Это легче, чем проекты по биоэнергетике, также стимулировал высокий "зеленый" тариф", – пояснил Савчук.

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Однако, по его словам, в биоэнергетике тоже есть стимулы, которые, учитывая намечающиеся ограничения СЭС и ВЭС, помогут мобилизовать инвестиции в эту отрасль.

"Большой плюс, что нам удалось отстоять тариф в 12,4 евроцента на производство электроэнергии из биогаза", - подчеркнул глава Госэнергоэффективности.

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Электроэнергия, СЭС, Вес, Зеленая энергетика, Госэнергоэффективности, Сергей Савчук.
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