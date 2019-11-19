Исторический прорыв: комментарий Всемирного банка о земельной реформе

Новости Бизнеса:Во Всемирном банке считают, что запуск рынка земли ускорит рост экономики Украины до 1,5% в год.

Снятие моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения и создание рынка земли может ускорить экономический рост в Украине.

Об этом говорится в специальном докладе Всемирного банка относительно открытия рынка земли в Украине, сообщает Представительство ВБ в Украине.

Как отмечают во Всемирном банке, снятие моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения и создание прозрачного и эффективного рынка земли имеет потенциал ускорить экономический рост в Украине на 0,5-1,5% в год в течение следующих пяти лет.

"Проект закона о рынке земли, принятый на прошлой неделе парламентом в первом чтении, является важным историческим прорывом. Принятие этого закона вместе с другим законодательством, что создает необходимые превентивные меры для обеспечения прозрачности и эффективности в сфере земельных отношений, будет важным фундаментом для улучшения перспектив экономического роста Украины в будущем", - отметил ведущий экономист Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Фарук Кхан.

Украина имеет наибольшие площади сельскохозяйственных земель в Европе, однако, отметили в ВБ, производительность сельского хозяйства составляет лишь мизерную часть от той, которую имеют другие европейские страны.

Мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения является самым большим препятствием для привлечения необходимых инвестиций и увеличения производительности сектора, отмечается в докладе Всемирного банка.

"Отсутствие рынка земли не создает надлежащей рыночной мотивации для наиболее эффективного использования земли и инвестиций, которые могли бы помочь увеличить производительность. В частности, инвестиций в ирригацию, выращивания культур с большей добавленной стоимостью и внедрения новейших технологий", - подчеркнули эксперты ВБ.

В докладе отмечается, что обеспечение доступа к финансированию для малых фермеров, ограниченных в кредитных ресурсах, является важным залогом повышения их производительности.

"Соответствующие финансовые инструменты должны быть эффективны и стабильны с учетом финансовых возможностей государства, что означает целесообразность их таргетирования таким образом, чтобы создавать мотивацию для повышения производительности и перехода на выращивание к культурам с более высокой добавленной стоимостью", - отмечается в спецдокладе Всемирного банка.