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Земельная реформа: в Минэкономики напомнили о большом резерве внутренних инвестиций

Земельная реформа: в Минэкономики напомнили о большом резерве внутренних инвестиций
15:24 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Земельная реформа в Украине привлечет большой резерв внутренних инвестиций в аграрный сектор.

Земельная реформа, которая предполагает свободный рынок земли в Украине, позволит привлечь не только внешние, то также и большой резерв внутренних инвестиций в аграрный сектор.

Об этом на "Украинском форуме агробизнеса" заявил заместитель министра экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий.

"Есть достаточно большой резерв внутренних инвестиций, который ограничен тем, что нельзя с уверенностью на много лет начать свое дело в сельском хозяйстве… Эта свобода - распоряжаться своими участками - увеличит желание и возможности инвестировать в аграрный сектор. Как компаний, которые предоставляют технологии финансирования, так и тех, кто выращивает (агропродукцию - Ред.)", - сказал он.

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По словам замминистра, приоритетные направления - те, где государственная поддержка уже дала старт развитию, но еще не позволила совершить "квантовый скачок".

"Когда мы говорим о привлечении инвестиций в агробизнес, то имеем в виду прежде всего те направления, где в текущих условиях максимум уже достигнут. Орошение земель, долгосрочное инвестирование в животноводство, а также садоводство", - добавил он.

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Как сообщалось ранее, 13 ноября Верховная Рада приняла законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения", рекомендованный профильным комитетом, который вводит рынок земли в Украине с 1 октября 2020 года.

По данным Всемирного банка, открытие рынка земли сельхозназначения может ежегодно приносить украинской экономике дополнительно от 700 млн до 1,5 млрд долларов.

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Рынок земли, Минэкономики, Тарас Высоцкий.
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