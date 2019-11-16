"Это не должно быть имитацией": Кличко - о своем видении земельной реформы

Новости Украины:Виталий Кличко считает, что законопроект о рынке земли должен быть существенно доработан.

Мэр Киева Виталий Кличко убежден, что законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения необходимо существенно доработать совместно с экспертами и обществом, а только потом рассматривать в Верховной Раде.

"Убежден: рынок земли, безусловно, нужен. Но принимать такое решение в турборежиме - слишком рискованно. Этот вопрос обязательно нужно обсудить с экспертами, обществом, объяснить людям, чего именно будут касаться изменения, и что они принесут. А уже тогда рассматривать в парламенте", - написал Кличко на своей странице в Фейсбуке в субботу.

Мэр Киева подчеркнул, что украинцам сначала нужно объяснить, что будет происходить с землей, а законопроект необходимо существенно доработать.

"Это должно быть действительно реформа, а не ее имитация. Потому ошибка может стоить слишком дорого. А успешно воплощена реформа- стать прорывом для развития страны", - подытожил Кличко.

Как известно, 13 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2178-10 "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения", который предусматривает отмену с 1 октября 2020 года запрета на отчуждение сельхозземель всех форм собственности. За соответствующее решение проголосовали 240 народных депутатов: 227 депутатов фракции "Слуга народа" и 13 внефракционных депутатов.