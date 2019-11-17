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Милованов: Не все мы приватизируем

Милованов: Не все мы приватизируем
20:20 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

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Перечень имущества к приватизации будет составляться по четким критериям, определенная часть предприятий останется в госсобственности.

Об этом в интервью "Прямом" сказал министр экономики Тимофей Милованов.

"Давайте приватизацию разделим на три части. Первое - не все мы приватизируем. Есть критерии, по которым мы определяемся, что должно быть приватизировано, а что нет. Эти критерии - стратегичность предприятия, сервиснисть предприятия и доходность». - сказал Милованов.

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Он отметил, что определенные предприятия всегда будут оставаться в собственности государства, то же касается не только предприятий юридических лиц, но и активов.

"Например, аэропорты. Возможно, важные аэропорты можно сделать частными. Но порты, вокзалы, критическую инфраструктуру мы не можем продавать. Акватории портов... То есть сам порт, возможно, и может быть частным, а вот купить акваторию и потом никого туда не пускать - мы этого не допустим. Поэтому некоторые аспекты инфраструктурные должны остаться. У нас есть университеты, школы, больницы и т. п. Мы об этом как-то забываем, когда говорим о приватизации. У нас огромные объемы ресурсов и активов, которые важны и стратегичны. И они всегда будут оставаться в государственной собственности", - сказал Милованов.

Также, по его словам, не могут быть частными предприятия, выполняющие важные сервисные функции, такие например, как ГП "ProZorro".

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Он также отметил, что приватизация таких компаний, как "Укрзализныця" требует времени и может быть частичной.

"То есть все эти компании будут оставаться. Мы сейчас создаем Фонд национального богатства, и этот фонд будет ими управлять", - сказал Милованов.

Как сообщалось ранее, 15 ноября Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства заявило, что совместно с министерствами и центральными органами управления было проанализировано 1399 госпредприятий, которые предварительно имеют потенциал для разгосударствления и 737 из них согласованы на приватизацию. Общая стоимость активов этих 737 предприятий составляет более 12 млрд гривень.

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В Украине сейчас 3643 объекта, в которых государство имеет большую долю собственности: 588 - это предприятия в зоне ООС или оккупированном Крыму, 115 - это предприятия сферы науки (Национальная академия аграрных наук Национальная Академия наук Украины) - самоуправляющие организации, которые основаны на госсобственности, но управляются общим собранием своих членов, 766 - это стратегические предприятия, которые остаются в государстве - их ждет реструктуризация с целью построения эффективной системы корпоративного управления и работа на Фонд Национального богатства, 1261 - фактически банкроты, не ведут никакой деятельности - они должны быть ликвидированы, чтобы не быть обузой для бюджета, 1006 - работают, но не развиваются - их необходимо приватизировать.

Общая стоимость всех активов 3643 предприятий - 3,733 млрд грн, доход со всех этих предприятий - 744 млрд грн.

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Приватизация, Минэкономики, Тимофей Милованов.
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