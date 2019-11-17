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Минэкономики уволило почти полсотни руководителей госпредприятий

Минэкономики уволило почти полсотни руководителей госпредприятий
14:45 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Милованов сообщил об увольнении почти полсотни руководителей госпредприятий.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил об увольнении почти полсотни руководителей подконтрольных ведомству государственных предприятий.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Перезагрузка власти. На сегодняшний день Министерство экономики уволило 47 руководителей госпредприятий и госслужащих категории А", - написал министр.

По его словам, на все позиции назначается исполняющий обязанности и открывается конкурс.

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При этом Милованов отметил, что решения об увольнении принимаются коллегиально - с участием министра и всех заместителей.

"Мы рассматриваем каждый случай отдельно и голосуем. У нас есть четкие критерии: финансовые результаты, выполнение КПИ и задач, репутация (особенно в области коррупции), командность работы", - добавил министр.

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Он подчеркнул, что все предприятия продолжают работать в штатном режиме, и пообещал предоставить детали относительно увольнений позже.

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Минэкономики, госпредприятия, Тимофей Милованов.
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