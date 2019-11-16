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"Нужно было придумать диссертацию": Милованов рассказал, как курил марихуану

"Нужно было придумать диссертацию": Милованов рассказал, как курил марихуану
21:48 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:Милованов рассказал, как курил марихуану в США во время написания диссертации.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов признался, что во время пребывания в Соединенных Штатах Америки и написания диссертации пробовал марихуану.

Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Прямой".

На вопрос, употреблял ли он наркотики, министр заявил, что в Украине нет, а вот в США он курил марихуану.

"Марихуану в Украине я никогда не курил, хотя это и несложно в школе было или в университете.... А вот знаете, где я ее курил и только там? Это когда в аспирантуре был на докторской. Все американцы курят, а кто докторанты – они просто курят марихуану нон-стоп. И там мне дали... Только в тот период, когда мне нужно было придумать диссертацию", – отметил Милованов.

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По словам министра, употребление марихуаны его не впечатлило.

"Оно как-то не идет мне. Может, я неправильно как-то курю – что курил, что не курил. Может, они меня обманывали, просто мне насыпали табака. Может, я как-то реагирую по-другому. Я даже кофе не пью, хотя все ученые сидят на кофе. Я только чай пью", – заявил Милованов.

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США, Марихуана, Тимофей Милованов.
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