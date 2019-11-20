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Трехсторонние газовые консультации пройдут в среду в режиме видеоконференции

Трехсторонние газовые консультации пройдут в среду в режиме видеоконференции
04:00 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Бизнеса:Контракт на транзит российского газа через ГТС Украины, подписанный 10 лет назад, завершается в конце 2019 года.

Трехсторонние консультации экспертного уровня между Еврокомиссией, Украиной и Россией о транзите газа должны состояться в среду, 20 ноября, в Брюсселе в режиме видеоконференции. Об этом стало известно из дипломатических источников.

"Переговоры состоятся, несколько часов назад российская сторона подтвердила свое участие. Важно понимать, что консультации пройдут в режиме видеоконференции, поэтому трудно пока прогнозировать, какого уровня экспертов российская сторона может поставить против монитора", - сказал собеседник агентства.

По итогам трехсторонних политических консультаций по транзиту российского газа через Украину на европейский рынок, состоявшихся в Брюсселе 28 октября, министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель подчеркнул, что украинская сторона выступает за интенсификацию переговоров, и готова заниматься конкретными техническими и политическими вопросами скорее как на экспертном, так и на политическом уровне уже во второй половине ноября.

В свою очередь, российская сторона условным для заключения нового контракта выдвигает отказ Украины от решений Стокгольмского арбитража, по которым Газпром должен выплатить Нафтогазу 2,6 млрд долларов США, а также обновление закупки Украиной газа для внутренних нужд непосредственно у российского Газпрома.

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Контракт на транзит российского газа через ГТС Украины, подписанный 10 лет назад, завершается в конце 2019 года. Украинская сторона при поддержке Еврокомиссии предлагает заключить новый долгосрочный контракт на транзит газа по европейским правилам сроком на 10 лет и с определением объемов газа, достаточных для эффективной работы ГТС.

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Газ, Видеоконференция, Трехсторонние газовые консультации.
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