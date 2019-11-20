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Маркарова: Украина должна закончить сотрудничество с МВФ в 2023 году

Маркарова: Украина должна закончить сотрудничество с МВФ в 2023 году
07:01 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Бизнеса:МВФ готовит для Украины программу в формате расширенного финансирования (EFF), рассчитанную на три года.

Украина должна закончить сотрудничество с Международным валютным фондом в 2023 году, а программа, по которой сейчас ведутся переговоры, должна стать последней. Об этом Общественном сообщила министр финансов Украины Оксана Маркарова.

"Мой амбициозный план — смочь закончить ее (программу с МВФ — ред.), чтобы в 2023 году у нас не стоял вопрос, когда мы получим новый транш, а могли бы себя обеспечивать", — рассказала она.

Министр отметила, что правительство продолжает переговоры с миссией МВФ, которая находится с визитом в Киеве, относительно новой кредитной программы о сотрудничестве.

"Программа, над которой мы работаем — хорошая и она должна нам позволить провести массу реформ, приватизацию, концессию и другие вещи. Но и должна позволить нам выйти из нее по завершении — как в свое время это смогла сделать Польша", — пояснила Маркарова.

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В Нацбанке считают, что Украине следует заключить новую долгосрочную программу сотрудничества с Международным валютным фондом на общую сумму 5-10 млрд долл. Первый транш новой программы МВФ, по прогнозам НБУ, может поступить до конца 2019 года. Национальный банк ожидает, что он составит около 2 млрд долл.

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Украина, МВФ, Оксана Маркарова, Сотрудничество с МВФ, 2023 год.
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