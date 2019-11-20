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Волкер подтвердил, что не требовал от Украины расследования против Байдена

Волкер подтвердил, что не требовал от Украины расследования против Байдена
04:41 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Курт Волкер заявляет, что никогда не знал и не принимал участия в попытках заставить украинскую сторону провести расследование против Байдена.

Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил под присягой в Конгрессе, что никогда не требовал от украинской стороны проводить расследование против Джо Байдена и не знал про подобные намерения главы Белого дома. Об этом он сказал во время слушаний в Палате представителей США относительно импичмента президента Трампа.

"Сейчас я понимаю, что другие воспринимали идею расследования возможной коррупции, связанной с украинской компанией Burisma, как эквивалент расследованию против бывшего вице-президента Байдена. Я воспринимал это как разные вещи. Первое (расследование) было бы уместным и ничем не примечательным, второе – неприемлемо... Я должен был бы воспринимать эту связь по-другому, и если бы это произошло, я бы выступил с собственными возражениями", - заявил бывший высокопоставленный дипломат.

Он подчеркнул, что "никогда не знал и не принимал участия в попытках заставить украинскую сторону провести расследование против Байдена" и не обсуждал этот вопрос с представителями официального Киева.

Одновременно экс-дипломат отметил, что знает Джо Байдена на протяжении длительного времени и продолжает с уважением относиться к нему. Волкер подчеркнул, что не может представить, чтобы бывший президент занимался чем-то другим, чем отстаивал должным образом интересы Соединенных Штатов.

При этом, бывший спецпредставитель США сообщил, что за последнее время, когда проходит расследование относительно импичмента президента, узнал много вещей, о которых не знал раньше. Как отметил экс-дипломат, он "не знал о существовании какой-либо связи между прекращением военной помощи для Украины и требованиями кабинета Трампа относительно расследования против Байденів.

"Никто и никогда не говорил мне об этом, и я никогда не говорил украинской стороне о существовании такой связи", - подчеркнул бывший спецпредставитель США.

Кроме того, он отметил, что не согласен с формулировкой его деятельности на посту как участника группы "трех амиго", которые обеспечивали теневой дипломатический канал кабинета Трампа относительно Украины.

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"Я никогда не слышал о любое назначение президентом Трампом или кем-то другим посла Сондленда или кого-то из нас троих в состав группы, ответственной за украинскую политику", - подчеркнул Волкер.

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Все по теме:

Украина, США, Джо Байден, Дональд Трамп, Курт Волкер, Расследования против Байдена.
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