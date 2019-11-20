Разумков обсудил с премьером Чехии риски от Nord Stream 2

Новости Украины:Дмитрий Разумков отметил геополитические риски относительно безопасности, связанные с проектом "Северный поток-2".

Председатель ВР Дмитрий Разумков обсудил с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем возможность углубления сотрудничества Украины со странами "Вышеградской четверки" и угрозы проекта "Северный поток-2". Об этом сообщается на сайте парламента.

Отмечается, что спикер поблагодарил главу чешского правительства за постоянную поддержку Украины в вопросах территориальной целостности и возвращения временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма, а также высказался за стабильную поддержку активизации сотрудничества в рамках "Вышеградской четверки", группы «Балтик плюс» и привлечение к работе этой группы других стран.

«Это неплохая возможность дать толчок нашему сотрудничеству в международном измерении, в частности на полях ПАСЕ. Необходимо направлять наши совместные действия на возвращение базовых принципов, которые закладывались при создании Совета Европы», - подчеркнул Председатель ВР.

Кроме того, Разумков отметил геополитические риски относительно безопасности, связанные с проектом "Северный поток-2".

В свою очередь, премьер-министр Чехии отметил неуклонную поддержку Украины. «Мы осуждаем аннексию Крыма, поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины. Чехия беспрекословно на вашей стороне», - отметил он. Бабиш также передал приглашение от председателя парламента Чешской Республики посетить Чехию с официальным визитом.