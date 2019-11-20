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Экс-глава Апелляционного суда Киева Чернушенко подал в суд на Нацполицию и СБУ

Экс-глава Апелляционного суда Киева Чернушенко подал в суд на Нацполицию и СБУ
01:59 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Решается вопрос об открытии производства в административном деле.

Бывший председатель Апелляционного суда Киева Антон Чернушенко подал иск к Национальной полиции Украины и ГУ Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области.

"Истец просит суд обязать Нацполицию исключить из базы розыска Министерства внутренних дел Украины его персональные данные", - сообщает пресс-служба Окружного административного суда Киева.

Среди других требований иска – признать противоправным бездействие ГУ СБУ в Киеве и Киевской области и Нацполиции относительно исключения из базы розыска МВД персональных данных Чернушенко.

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"Сейчас решается вопрос об открытии производства в административном деле", - сказано в сообщении.

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СБУ, Суд, Апелляционный суд, Нацполиция, Антон Чернушенко, Экс-глава Апелляционного суда.
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