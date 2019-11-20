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Среда, 20.11.2019
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Газовые переговоры с РФ: Москва продолжает "давить" на Киев

Газовые переговоры с РФ: Москва продолжает "давить" на Киев
13:18 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Алексей Оржель заявил, что сегодня пройдет очередной этап консультаций в которых примет участие ЕС.

Сегодня состоится очередной раунд трехсторонних консультаций на уровне экспертов в формате Украина - Европейский Союз - Россия по продолжению транзита газа через нашу страну с января 2020 года.

Об этом сказал министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

"Да, сегодня будут технические консультации, но позже", - сказал он.

28 октября в Брюсселе состоялись трехсторонние переговоры по транзиту газа через территорию Украины с 1 января 2020 года. Предыдущая встреча прошла 19 сентября.

Оржель: Предложение Газпрома по транзиту газа неприемлемо для Украины

Глава Минэнерго РФ Александр Новак по итогам газовых консультаций заявил, что Украина пока не сформировала официальную позицию по возможности урегулирования судебного спора "Газпрома" и "Нафтогаза" до конца года.

В свою очередь министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель подчеркнул, что Украина выступила против обсуждения вопросов прямых поставок газа и урегулирования арбитражных процессов между "Газпромом" и "Нафтогазом" на трехсторонних переговорах по транзиту газа.

Как сообщалось ранее,  Российский "Газпром" в последние недели увеличил транзит газа через Украину практически до максимума - 294 млн кубометров.

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Все по теме:

Минэнерго, Транзит газа, Александр Новак, Алексей Оржель.
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