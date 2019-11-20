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На приватизацию выставят более 300 предприятий

На приватизацию выставят более 300 предприятий
15:50 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:В Кабмине заявили, что до конца года должно быть передано на приватизацию 500 объектов.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины передало очередной пакет государственных предприятий на приватизацию, увеличив общее число объектов для приватизации в этом году до 339.

Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в ходе брифинга по итогам заседания Кабинета министров.

"Министерство экономики сегодня инициировало передачу еще одного пакета предприятий на приватизацию. Фактически 339 предприятий из 500, определенных президентом как цель до конца года, уже передано", - сказал премьер.

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Он отметил, что государственных активов в управлении политиков становится меньше и они переходят в управление менеджеров, которые должны подготовить их к продаже через прозрачные аукционы эффективному собственнику.

"Это будет стимулировать экономический рост в следующем году, и ту планку, которую мы поставили в этом году, - 500 предприятий - мы успешно достигнем", - добавил Гончарук.

Как сообщалось ранее, Украина надеется на полную имплементацию изменений к Третьему энергетическому пакету ЕС в законодательство Германии, а также соответствующую деятельность независимого регулятора Германии относительно газопроводов, соединяющих Германию с третьими странами.

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Приватизация, Кабмин, Минэкономики, Алексей Гончарук.
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