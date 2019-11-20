"Северный поток-2": Украина просит Берлин не делать "услугу" РФ

Новости Украины:Премьер-министр отметил, что впереди сложные переговоры по транзиту газа и Киев надеется на участие Берлина.

Украина надеется на полную имплементацию изменений к Третьему энергетическому пакету ЕС в законодательство Германии, а также соответствующую деятельность независимого регулятора Германии относительно газопроводов, соединяющих Германию с третьими странами.

Как сообщили в пресс-службе правительства, об этом премьер-министр Алексей Гончарук заявил главе МИД Германии Хайко Маасу на встрече в Киеве во вторник.

Гончарук отметил, что Украина получает "тревожные сигналы" о возможном исключении "Северного потока-2" из-под действия консенсусной директивы ЕС немецким независимым регулятором.

"Такое развитие событий считаю недопустимым", - отметил глава правительства.

"В случае преференциального вывода газопровода из-под действия газовых директив ЕС "Газпром" получает возможность для злоупотребления своим монопольным положением. Украина заинтересована в сильной Европе и мы будем делать все, чтобы европейская идея, европейские ценности были сильными, и им нельзя было нанести вред никакими манипуляциями", - сказал он.

Премьер-министр также отметил, что впереди сложные переговоры по транзиту газа, и Киев надеется на участие Берлина.

"Мы рассчитываем на то, что участие Германии в консультациях будет способствовать продолжению транзита российского газа в Европу через Украину на разумных условиях и европейских практиках", - отметил Гончарук.

Напомним, торговый представитель Украины Тарас Качка ранее заявлял: если Германия сделает в своем законодательстве исключение для газопровода "Северный поток-2", этот шаг будет обжалован в суде ЕС.

На прошлой неделе Бундестаг со второй попытки принял энергетическое законодательство, касающееся газопровода "Северный поток-2". В украинском правительство заявили, что из принятого законодательства убрали проблемные нормы.

Как сообщалось ранее, возможные действия немецкого независимого регулятора по преференциальному выведению газопровода "Северный поток-2" из-под действия газовых директив Европейского Союза позволит российскому "Газпрому" злоупотреблять своим монопольным положением.